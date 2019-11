CdS, l'editoriale del direttore Zazzaroni: "Hanno dato tutto, adesso perdonateli"

"Alta fedeltà". Questo il titolo dell'analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in merito al pareggio di Champions del Napoli (1-1) contro il Liverpool: "Adesso perdonateli. Hanno dato tutto quello che avevano dentro e anche qualcosa di più. Di fronte ai campioni d’Europa, che ad Anfield nella stagione in corso non avevano ancora lasciato un punto, hanno trasmesso compattezza, senso di responsabilità ai tifosi prim’ancora che al presidente, e fedeltà al tecnico. Allan e compagnia hanno dimostrato di esserci più col cuore che con le gambe, dando ragione ad Ancelotti che alla vigilia aveva rassicurato tutti (“il nostro è un ambiente sano”): il risultato strappato - è il termine più appropriato - ha qualcosa di straordinario se si pensa al fatto che a Liverpool il Napoli aveva sempre perso", alcune delle riflessioni riportate sul quotidiano.