CdS, l'editoriale di Zazzaroni: "ADL non raggiungerà mai le cifre che vuole Wanda"

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, fa il punto sul caso legato a Mauro Icardi: “Sospetto, non sono l’unico, che Wanda e Mauro aspettino ancora la Juve. Per tutto quello che la Juve rappresenta non soltanto nella loro testa (funzionale in tal senso il corteggiamento dell’onnipresente Paratici che tutto sorveglia): la Juve è la più forte, è la nemica dichiarata dell’Inter (di Marotta), sublimerebbe la consumazione della vendetta figlia dell’orgoglio più volte ferito. Sospetto anche che fino a quando Wanda e Mauro non avranno la certezza che la Juve non c’è più (a tre settimane dalla chiusura del mercato Paratici ha un pieno di esuberi da piazzare e altre urgenze) non svilupperanno seriamente alcuna trattativa con Napoli e Roma”.

NAPOLI E ROMA SU MAURO - ”Da giorni Wanda parla con De Laurentiis, Giuntoli, Petrachi, Fienga, direttamente o anche attraverso Gabriele Giuffrida. E sospetto che Giuffrida, vicinissimo anche alla Roma, sia stato suggerito a Wanda e Mauro proprio da Paratici: si chiama controllo indiretto e facilmente smentibile dagli interessati. Ma è solo un sospetto: malizia giornalistica. Sospetto che De Laurentiis non raggiungerà mai le cifre richieste da Wandita (difficile che possa spingersi oltre i 6 milioni, 6 milioni e mezzo puliti l’anno) ma sospetto anche che in questo momento Wanda e Mauro non prenderebbero in considerazione neppure offerte da 10 milioni proprio perché aspettano ancora la Juve. Sospetto che la Roma fatichi e non poco a presentarsi con 45 milioni più Dzeko, proposta che potrebbe smuovere l’Inter. E sospetto che Pallotta non se la senta di produrre lo sforzo che servirebbe per consegnare a Fonseca il centravanti di qualità superiore”.

LA POSIZIONE DELL'INTER - ”Sospetto anche, anzi so, che l’Inter non ha intenzione di consegnare Icardi alla Juve, a meno che Agnelli non tiri fuori 100 milioni cash (il prezzo aumenta più dello spread) oppure si sieda al tavolo dello scomodo scambio con Dybala. Che peraltro non incoraggia affatto il trasferimento all’Inter e l’ha ribadito più volte ai suoi. E sospetto anche Agnelli non voglia dare Dybala all’Inter dopo che la stessa Inter gli ha soffi ato Lukaku. Sospetti, alcuni soliti, altri insoliti”