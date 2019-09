CdS - La moviola: rigore giusto al Napoli, Robertson meritava anche il rosso!

Qualcuno ha storto il naso, ieri sera, in occasione del rigore concesso al Napoli di Ancelotti. Eppure, come scrive anche Il Corriere dello Sport, la decisione appare assolutamente giusta: "Robertson affronta Callejon (che lo ha superato) con l’anca sinistra, qui arriva il colpo decisivo, lo spagnolo finisce a terra. Il VAR (Dankert, è stato Var ai Mondiali di Russia 2018) giustamente non può far altro che confermare la scelta dell’arbitro in campo. Robertson era già ammonito, probabilmente avrebbe meritato il secondo giallo (era o no un’azione pericolosa, in area?), ma alla ne la scelta di non sanzionarlo è stata corretta.