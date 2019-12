CdS - Le scelte di Ancelotti in vista del Genk: ritorna Allan, fuori Insigne

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione in vista della sfida contro il Genk. Per il Napoli sarà 4-4-2 con Mertens e Lozano attaccanti, Callejon che torna a desta, Mario Rui a sinistra in difesa e Allan che prende il suo posto in mediana accanto a Fabian e Zielinski (a sinistra). Una formazione 'tipo' per quella che potrebbe essere l'ultima partita in panchina di Ancelotti. Serve almeno un punto per gli ottavi di finale.