CdS - Lozano ancora in difficoltà: col la Spal finirà in panchina

Momento ancora di transizione per Hirving Lozano. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport contro il Salisburgo il messicano ha mostrato ancora alcune difficoltà di ambientamento e questo porterà Ancelotti a fare scelte diverse contro la Spal: l'ex Psv secondo il quotidiano dovrebbe infatti finire in panchina nella sfida di Ferrara.