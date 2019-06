Cds - Lozano non esclude Insigne: c'è la promessa di Ancelotti

Lorenzo Insigne resterà al Napoli anche in caso di arrivo in azzurro di Hirving Lozano. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Sport: “Ancelotti ha garantito ad Insigne che, qualora dovessero arrivare Lozano, non andrebbe in conflitto sul piano tecnico-tattico con il capitano azzurro”. Il tecnico azzurro ha rassicurato Insigne che vorrebbe sfruttare sia lui che il messicano nei suoi piani offensivi per il nuovo Napoli.