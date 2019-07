CdS - Lozano resta pista viva per il tridente: dovrebbe però trovare nuova collocazione in campo

Fra le alternative per il tridente c’è sempre Hirving Lozano messicano del Psv. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il classe '95 resti all’orizzonte, "anche se la vocazione di giocare a sinistra del messicano costringerebbe ad inventarsi poi altro: e quella rimane la corsia di Insigne, ovvio. In 35 giorni di mercato, ne accadranno ancora di cose..." chiarisce il quotidiano