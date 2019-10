CdS - Lozano solo venerdì a Castel Volturno: Ancelotti verificherà sue condizioni per l'Hellas

Problemi legati al ritorno dagli impegni con le nazionali per Carlo Ancelotti in vista della sfida all'Hellas di sabato prossimo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così: "Il Napoli giocherà ogni tre giorni, sarà necessario avere a disposizione il maggior numero di uomini e nelle migliori condizioni disponibili. Per la prossima partita, ci spera Mario Rui, ha minori possibilità Maksimovic, però rientra Koulibaly dopo le due giornate di squalifica. Poi andranno verificate le condizioni di tutti i calciatori impegnati con le Nazionali: Lozano si ripresenterà, e non è colpa sua, venerdì. L'ultima volta, dopo la sosta, Ancelotti lo mandò in campo con la Sampdoria"