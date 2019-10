CdS - Malcuit sarà operato questa mattina dal professor Mariani: stabiliti i tempi di recupero

Kevin Malcuit questa mattina sarà a Roma, dal professor Mariani, per l'operazione. Lo stop, secondo il Corriere dello Sport, sarà lungo: dai quattro mesi e mezzo ai sei. Dovrebbe tornare a marzo, quando la stagione sarà quasi conclusa. Un lungo stop per il terzino francese che si era infortunato domenica a Ferrara contro la Spal. Una tegola per Ancelotti che ora dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza sulle corsie laterali.