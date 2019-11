CdS - Manolas ha giocato sul dolore sabato: oggi possibile turno di riposo

Kostas Manolas con la Roma ha giocato sul dolore, l'infrazione costale fa ancora male, per questo oggi al fianco di Koulibaly potrebbe essere riproposto Maksimovic, titolare e in gol con l'Atalanta. Una ipotesi, questa, emersa tra le pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola. Per il resto, formazione al completo con Allan recuperato ma che difficilmente strapperà una maglia da titolare. In attacco c'è Lozano che al momento è favorito su Mertens per affiancare Milik.