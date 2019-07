CdS - Mario Rui, novità importante: il laterale è vicino alla permanenza

Mario Rui pronto a restare in azzurro. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, aumentano le possibilità della permanenza dell’esterno portoghese che andrebbe dunque a rivestire il ruolo di alternativa di livello a Ghoulam, designato come titolare per la corsia mancina per la prossima stagione. Questa potrebbe essere la scelta del Napoli, dopo le difficoltà avute nel reperire un’alternativa nel ruolo di esterno sinistro.