CdS - Mendes ribadisce al Real: James vuole solo Napoli, questa la formula proposta al Real

“E allora, ci penserà Jorge Mendes, come promesso in epoca non sospetta, a liberarlo dall’ansia e dal tormento, prendendosi il tempo che serve e ribadendo una volta di più a Florentino Perez che la destinazione gradita, l’unica, si chiama Napoli". L'edizione odierna del Corriere dello Sport ribadisce il ruolo chiave svolto dall'agente nella trattativa che dovrebbe portare James Rodriguez al Napoli con questa offerta: dieci milioni per il prestito oneroso, ventisette per acquistarlo tra due anni e intanto un quinquennale al colombiano da sei milioni e mezzo di euro.