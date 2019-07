CdS - Mertens, manca l'intesa per il rinnovo: offerte importanti da USA, Cina e Arabia Saudita

Il futuro di Dries Mertens dovrebbe essere ancora tutto tinto d'azzurro, sebbene non ci sia l'accordo per il rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, c'è una trattativa in corso, affidata ai suoi agenti. Il contratto gli scade tra un anno, dunque tra sei mesi il belga sarebbe libero di accasarsi altrove a parametro zero. Intanto su di lui - si legge - sono piovute offerte stratosferiche dalla Cina e dall'Arabia Saudita, oltre che dagli Stati Uniti. Proposte però non prese in considerazione per il momento.