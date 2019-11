CdS - Mertens proposto all'Inter: contatto con l'agente, ma i nerazzurri chiedono tempo

Tra le tante opzioni per il mercato dell'Inter, elencate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, rimane plausibile anche quella che porta a Dries Mertens. L'attaccante azzurro ha il contratto in scadenza e il suo rinnovo è ancora in bilico. Malgrado un forte legame con l'ambiente, il belga potrebbe lasciare Napoli a costo zero. Il suo procuratore l'ha proposto ai nerazzurri, che di par loro gli hanno promesso di ragionare su questa possibilità.