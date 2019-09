CdS - Milik chiede l'ingaggio raddoppiato: riallacciati i rapporti col suo agente

E' tempo di rinnovi in casa Napoli e c'è da riprendere in mano anche la pratica Arkadiusz Milik. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante polacco avrebbe chiesto il raddoppio dell'ingaggio, dunque circa 3,5 milioni di euro (ora ne guadagna 1,8). Il Napoli crede in lui e il fatto che non sia arrivato Icardi l'ha rinfrancato: per questo sono ricominciati gli approcci con David Pantak, il suo agente.