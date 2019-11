CdS - Milik colpito dalla tendinite al pube: nuovi accertamenti a inizio settimana

Convocato, come al solito, dalla sua nazionale, Arkadiusz Milik ha presto lasciato il ritiro della Polonia a causa di una tendinite al pube. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono ancora chiari i tempi di recupero. Le risposte arriveranno dagli ulteriori accertamenti a cui sarà sottoposto all'inizio della prossima settimana. Intanto Arek è impegnato in un ciclo di terapie.