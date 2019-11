CdS - Milik, nuovo problema inguinale: la situazione dopo il nuovo stop

"Arek Milik, a meno di un improvviso stravolgimento dei programmi, risponderà comunque alla convocazione della sua Nazionale". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sull'infortunio che ha costretto il polacco a saltare la sfida col Genoa in virtù del solito problema inguinale. "Se l’allarme sarà confermato - si legge sul quotidiano - bisognerà provvedere a stabilire modalità e tempi: ovvero le modalità per risolvere il problema una volta per tutte, il programma di riabilitazione e i tempi di recupero. Sin da oggi lo staff medico della Polonia e quello del Napoli valuteranno di comune accordo il da farsi"