CdS - Napoli in ritiro in vista dell'Atalanta, ma nessuna punizione: i motivi

Il Napoli resterà a Castel Volturno in vista della gara di domani contro l'Atalanta. Non si tratta di un ritiro punitivo, ovviamente, ma è un modo - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - per ritagliarsi spazio per guardarsi dentro, per calarsi in questa fase, per far luce in se stesso e provare a rimuovere le ombre. Ancelotti, da parte della squadra, si aspetta una reazione che sia decisa dopo il pari di Ferrara contro la Spal.