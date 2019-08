CdS - Napoli non investirà cifre folli per James: ok al prestito, il Real vacilla sotto il pressing di Mendes

Trattativa sempre complessa quella per James Rodriguez, con Napoli e Real Madrid che sembrano non volersi smuovere dalle proprie posizioni iniziali ma c'è da registrare la pressione del calciatore e del suo agente. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli non ha intenzione di «investire» cifre spropositate per un calciatore di ventotto anni, si può discutere del pre-stito (ragionevolmente oneroso) e poi preparare il piano per il riscatto: e il Real Madrid, sul quale c’è in pressing Jorge Mendes, manager del colombiano, resiste ma vacilla"