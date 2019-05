CdS - Napoli-Quagliarella, ADL vuol fare sul serio: attaccante fiducioso, la situazione

Napoli-Quagliarella, più che un'ipotesi di mercato. Una vera e propria tentazione che avrebbe investito il presidente De Laurentiis, come riprota oggi Il Corriere dello Sport: il patron azzurro sarebbe pronto a fare sul serio per riportare l'attaccante all'ombra del Vesuvio. Ed è chiaro che - si legge - una volta appresa l'eventualità, Quagliarella si sia lasciato scappare un sorriso fiducioso per una volta positiva.