CdS - Nasce il "premio Elmas" in Nazionale: 100mila euro ai calciatori dopo la vittoria sulla Slovenia

In Macedonia nasce il "premio Elmas", lo scrive il Corriere dello Sport a margine di una notizia: dopo la vittoria per 2-1 sulla Slovenia, il presidente Sejdini, in segno di gratitudine, ha riconosciuto 100mila euro ai giocatori che hanno vinto l'ultima partita. Dato che i due gol sono stati segnati dal talento azzurro...ecco il "premio Elmas" che conferma l'abilità e le qualità del 20enne ex Fenerbahce.