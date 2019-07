CdS - Non solo Mario Rui, anche Hysaj sta cambiando idea: possibile permanenza al Napoli

MULTIMEDIA VIDEO - "TI DISPIACE LA SITUAZIONE?", ICARDI INSOFFERENTE IN AEROPORTO: GESTO DI STIZZA ALL'INVIATO "Ti dispiace tutta questa situazione?". Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha provato a beccare Mauro Icardi in aeroporto "Ti dispiace tutta questa situazione?". Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha provato a beccare Mauro Icardi in aeroporto