CdS - Ounas vuole andar via: Napoli chiede 40 mln totali (prestito più riscatto)

Il futuro di Adam Ounas sempre in bilico. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del talento algerino, su cui si sono posati gli occhi di diversi club tra cui Lilla e Cagliari in prima linea. Il quotidiano spiega che il calciatore ha voglia di giocare con continuità ed il Napoli propone la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto a cifre molto alte: cinque milioni per il prestito più 35 per chi vorrà acquistare l’intero cartellino nella prossima stagione.