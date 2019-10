CdS preannuncia turnover: "Previste 4-5 novità, in dubbio il ritorno di Ghoulam"

Contro la SPAL spazio al turnover. E' quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla probabile formazione che Ancelotti schiererà a Ferrara e annuncia almeno quattro novità, ma probabilmente anche cinque. In porta dovrebbe esserci Ospina, con Meret in panchina insieme a Malcuit, Fabian, Allan e Lozano, dei volti titolari a Salisburgo in Champions League. Al loro posto dovrebbero tornare Ghoulam (ma questo è un grosso interrogativo), Elmas, Zielinski e Milik.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens