CdS - Pugno duro ADL: stangata da 2,5mln, poi interverrà per provare a restituire tranquillità

Aurelio De Laurentiis tornerà soltanto domani dal suo viaggio negli Stati Uniti e ha capito di dover intervenire per restituire tranquillità al Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente azzurro proseguirà comunque la sua azione legale contro la squadra, con una stangata da due milioni e mezzo di euro circa. Le multe saranno pagate con le trattenute dagli stipendi, visto che il patron ha bloccato le mensilità di ottobre, incappando in un lecito ritardo. Inoltre la società partenopeo sta valutando anche un'azione di forza: la possibilità di impugnare i contratti personali per comprendere se ci sono i margini per chiedere i danni d'immagine.