CdS - Quattro novità domani in campo: torna Fabian, attacco confermato, Di Lorenzo a destra

Maksimovic in difesa, Allan e Callejon a centrocampo, Mertens confermato in attacco. Queste alcune delle scelte di formazione di Ancelotti in vista dell'Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore emiliano tornerà ad affidarsi al 4-4-2 con Fabian che torna a centrocampo, attacco confermato con Milik e il belga, in difesa Di Lorenzo torna a destra con Luperto a sinistra e l'ex Toro al fianco di Koulibaly.