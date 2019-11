CdS - Rinnovo Milik, ufficialità in tempi brevi: ultimi intoppi sulla clausola

Cosa manca per il rinnovo di Arek Milik? Se lo chiede l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova anche ad individuare la risposta al quesito, focalizzando l'attenzione sulla clausola rescissoria che rappresenta in questo momento l'ultimo ostacolo per trovare l'accordo. "Il club ha proposto d’inserirne una da 120 milioni di euro - si legge sul quotidiano - Arek è orientato a mettere tutto nero su bianco al più presto, questo è certo, e dunque l’idea dominante è che la situazione sarà chiara nei dettagli e ufficializzata in tempi relativamente brevi".