CdS - Ritorno di fiamma per Ferreira Carrasco, destino intrecciato a quello di Callejon e Mertens

Mi ritorni in mente: il Napoli sulle tracce di Ferreira Carrasco dopo averci già pensato circa tre anni fa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il talento belga sia ormai stufo della Cina ed attende una chiamata dall'Europa. A rendere possibile magari il suo approdo al Napoli potrebbe essere il viaggio in direzione opposto, con meta finale Cina, di uno tra Mertens e Callejon: per Josè potrebbe aprirsi lo svincolo verso il Dalian, mentre Mertens è finito nella lista della spesa dei due club di Shangai ed in attesa di capire quanto possa evolvere la propria situazione.