CdS - San Paolo, in 80mila tra Cagliari e Brescia: coi lombardi si va verso il sold out

I tifosi del Napoli hanno voglia di calcio, hanno voglia di vincere. Non una campagna abbonamenti dai grandi numeri, e nemmeno un match di cartello come quello contro il Liverpool che ha visto il tutto esaurito, ma il San Paolo si prepara a riempirsi per i prossimi due match casalinghi contro Cagliari e Brescia. Secondo quanto riportato dall'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, stasera contro i sardi non si dovrebbe andare oltre le 30mila presenze, mentre domenica contro il Brescia il numeri di spettatori dovrebbe aumentare vertiginosamente, arrivando a quasi 50mila unità. In totale, dunque, nei prossimo due match dovrebbero esserci 80mila spettatori al San Paolo.