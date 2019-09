Cds - Sarri irritato: conosce i suoi limiti e aveva chiesto 22 elementi, Can e Mandzukic non li impiegherà

Maurizio Sarri chiede alla Juve almeno quattro cose, scrive quest'oggi sul Corriere dello Sport il giornalista Alfredo Pedullà, facendo il punto sulla difficile gestione che lo attende alla Juventus:

"La più importante: autonomia nelle scelte, quelle che dovrebbe avere qualsiasi allenatore e su questo non ci piove. +

La più logica: comprensione nell’innesto di un progetto tattico completamente diverso rispetto a quello del suo predecessore (Allegri) che ha vinto tutto.

La più delicata: evitargli la gestione delle situazioni più scabrose che prescindano dal campo, non è la specialità della casa.

La più complicata: arrivare a gennaio con la necessità di dare uno zuccherino a Emre Can e Mandzukic semplicemente perché non sono stati inseriti nella lista Champions. Lo zuccherino non lo avranno, dal punto di vista di Sarri sarebbe come darsi una martellata sui santissimi. I due tagli giocheranno soltanto se sarà strettamente necessario, non per risarcimento morale.

E questo è un passaggio decisivo per una stagione che la Juve pretende memorabile. Da oggi a gennaio sono quattro mesi abbondanti. Pochi? Troppi quando urge gestire gente che si sente titolare: è il passaggio che indirizzerà la stagione. Il compromesso non esiste nel suo vocabolario. Conoscendolo sarà rimasto basito per le parole di Emre Can («la telefonata con l’allenatore è durata un minuto, il club mi aveva dato garanzie...») semplicemente perché lui aveva chiesto al club di risolvere il problema già alla fine del mercato inglese. E quella richiesta aveva più importanza di un eventuale altro acquisto. Il confronto ricco di pepe e di sale con Paratici aveva questo significato: non mettermi nelle condizioni di fare ciò che non mi appartiene perché non sono capace, provvedi agli esuberi per tempo e lasciamene 22 o 23".