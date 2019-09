CdS su Llorente: "Ha scelto Napoli non per starsene in pantofole, è uno splendido problema per Ancelotti"

La settima punta, in teoria, ora è diventato uno splendido problema per Ancelotti, che ha un attacco nel quale specchiare le proprie idee, una ampiezza di talento utile per andarsi a tuffare nel turn-over e nel braccio di ferro con Inter e Juventus. Così scrive di Fernando Llorente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che esalta l'attaccante iberico: "Llorente ha scelto Napoli non per starsene in pantofole in quella panchina larga, né per limitarsi a fungere da comparsa, come si faceva un tempo, quando ci si rifugiava in un trentaquattrenne. E’ cambiato il calcio e però Llorente è rimasto terribilmente eguale a se stesso: questo è un football per (amabili) vecchi".