CdS - Su Lozano irrompe il Psg, l'affare si complica: la situazione

Si complica la pista che porta ad Hirving Lozano, sul quale sarebbe piombato nelle ultime ore il Paris Saint Germain. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la trattativa si starebbe complicando per l’irruzione dei transalpini, con il nuovo direttore sportivo Leonardo pronto ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Tra i nomi sul taccuino dell’ex Milan proprio quello dell’esterno offensivo classe ’95 di proprietà del Psv. Ricordiamo come negli scorsi giorni più fonti di informazioni avevano ribadito come il Napolli avesse trovato l'accordo con il calciatore, non quella però con il club olandese che ne detiene il cartellino.