CdS sulla formazione: "Panchina per Di Lorenzo e Fabian, in attacco la coppia Champions"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di Ancelotti e Klopp in vista della sfida contro il Liverpool in programma questa sera ad Anfield. Non c'è Di Lorenzo nel grafico delle probabili formazioni, al suo posto a destra gioca Maksimovic mentre a sinistra recupera Mario Rui. A centrocampo iniziale panchina per Fabian, con Elmas al fianco di Allan. In attacco la coppia Champions composta da Lozano-Mertens.