CdS sulla formazione: si torna al 4-4-2 con Maksimovic terzino e un ballottaggio a sinistra

Filtrano le prime indiscrezioni su quella che sarà la formazione del Napoli in vista della gara col Liverpool di domani sera. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si tornerà al 4-4-2 modello Champions con Maksimovic terzino a destra e Hysaj o Mario Rui a sinistra. Soluzione, questa, adottata per la prima volta un anno fa proprio coi Reds al San Paolo quando il Napoli vinse uno a zero con gol di Insigne. Altri tempi.