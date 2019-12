CdS - Torreira, l'Arsenal spara alto: il Napoli può spingere per una soluzione

Al Napoli, come ammesso dallo stesso presidente De Laurentiis, serve operare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Quello che sembra uno dei nomi maggiormente accreditati è quello di Lucas Torreira (23), centrocampista che attualmente all'Arsenal vive un momento decisamente complicato. I costi dell'operazione, come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, sono molto elevati, ed ecco che nasce l'idea: il giocatore, se i gunners dovessero dimostrarsi collaborativi, potrebbe arrivare all'ombra del Vesuvio con un'operazione in prestito.