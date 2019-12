CdS - Torreira la priorità, ma c'è un rischio: sempre in piedi l'alternativa

Il Napoli cerca un regista per gennaio, ormai le carte sono in tavola e l'obiettivo dichiarato del Napoli è Lucas Torreira. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Sampdoria diventa la priorità per il mercato invernale ma rappresenta un rischio perchè il suo acquisto dipenderà anche dalla volontà dell'Arsenal, che dovrà decidere in fretta cosa fare perchè il Napoli ha tempi serrati. L'alternativa che resta in piedi è sempre quella di Lobotka del Celta Vigo.