CdS - Un miliardo di spesa in A, il Napoli non si ferma: stanziati 100mln per Lozano-Icardi

Un miliardo di euro di trasferimenti già fatti. E non è finita qua. A poco meno di tre settimane dalla chiusura del sessione estiva - sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport - il mercato della Serie A ha le carte in regola per ritoccare il record di investimenti stabilito lo scorso anno con 1.280 milioni bruciati dall’1 luglio al 17 agosto. Anche se non ai livelli di qualche anno fa, le nostre società sono comunque tornate a investire e pure i top player non sono indifferenti al fascino del nostro pallone. De Ligt, ad esempio, ma anche Romelu Lukaku che voleva rilanciarsi in Italia dopo l’esperienza a Manchester e che l’Inter ha trasformato nell’operazione più cara della storia del club dopo che già aveva superato i 100 milioni di investimento per Lazaro, Sensi, Barella e Agoumé.



NAPOLI NON SI FERMA - Anche il Napoli non si è tirato indietro perché dopo aver preso Manolas per 36 milioni, ne ha stanziati altri 100 per Lozano (siamo vicini alla firma) e per vincere l’asta per Icardi, mentre la Roma, dopo tante cessioni, tre acquisti da oltre 20 milioni di valutazione li ha fatti (Spinazzola, Pau Lopez e Diawara). E il Milan? Forse i suoi colpi non saranno stati ad effetto, ma Maldini, Boban e Massara per Leão, Hernández, Bennacer, Duarte e Krunic hanno già messo sul tavolo 80 milioni, oltre a essere pronti a fare un altro investimento per Correa.