CdS va oltre il modulo: "Ci sono altre cause che rendono inverosimile analisi tecnica"

Niente bacchetta magica, Gennaro Gattuso in pochi giorni non riesce a far svoltare il Napoli. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna analizza così la situazione: "Ora certo che ci vorrebbe il lettino dello psicologo: per lasciarsi andare, per dire ciò che si nasconde nel Napoli, tutto quello che (neanche) Rino Gattuso riesce a scorgere. E non è una questione tattica, non basta pensare che nel 4-3-3 si racchiuda il manuale di pronto intervento: ci sono altre cause che rendono inverosimile un’analisi tecnica o fermarsi a questo".