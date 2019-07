CdS - Verdi-Torino, alzata l'offerta a 21mln ma il Napoli dice ancora no

Napoli irremovibile sulle richieste per Simone Verdi. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, restano tanti i club sulle tracce dell’ex Bologna, ma il club azzurro non è intenzionato a fare sconti ed a perdere denaro rispetto ai 25 milioni sborsati per acquistarlo la scorsa estate. Secondo il quotidiano il Torino avrebbe presentato una nuova offerta da 21 milioni (tra fisso e bonus) per l’esterno d’attacco, ricevendo un secco no da parte del club azzurro.