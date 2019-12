Cena di Natale, missione per ADL e Gattuso: risollevare l'umore della squadra

La cena per farli conoscere. È in programma per la serata di martedì la cena di Natale del Napoli, che come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sarà l'occasione per raggruppare squadra, staff e dirigenti al completo cercando così di ricostruire un clima sereno dopo settimane turbolente. Scrive il quotidiano: "Ci saranno De Laurentiis e Gattuso, i grandi protagonisti del momento: toccherà a entrambi, uomini fortemente carismatici, la missione di contribuire in maniera decisiva a risollevare il morale della squadra. In caduta libera sin dalla sconfitta con il Cagliari, almeno in campionato"