Centravanti di manovra o di profondità e peso in area? Ballottaggio Simeone-Raspa per Torino

Vista l’emergenza in casa Napoli, quello del centravanti è uno dei pochi ruoli in cui Mazzarri ha l’imbarazzo della scelta, scrive il Corriere del Mezzogiorno parlando del ballottaggio in attacco tra Raspadori e Simeone: "Jack è un centravanti di manovra, ha bisogno di una squadra brillante con uomini di gamba, capaci di inserirsi e riempire l’area di rigore che lui svuota con i suoi movimenti. Simeone, che contro il Monza ha avuto soltanto una decina di minuti compreso il recupero, può assicurare più profondità e peso dentro l’area di rigore".