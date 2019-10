Cerruti sulla Gazzetta: "Con organico rinforzato era lecito attendersi una partenza migliore da Ancelotti"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alberto Cerruti scrive: "Un anno fa, dopo 9 giornate, il Napoli era secondo a 4 punti dalla Juve. Adesso è quarto, dietro a Inter e Atalanta, ma soprattutto è a -6 dalla vetta, con 4 punti in meno, per colpa di due pareggi che un campionato fa erano vittorie. Anche se molto provvisorio, il bilancio non è incoraggiante perché l’organico è stato rinforzato e al secondo anno era lecito attendersi una partenza migliore da un allenatore esperto e vincente come Ancelotti. Le cause possono essere tante, a prescindere dalla sfortuna per il palo colpito a Ferrara da Fabian Ruiz sull’l-1, perché il 2-1 avrebbe migliorato la classifica, ma non i giudizi sul Napoli. Accusato in generale di avere esagerato con il turnover, e in particolare di avere confinato Elmas a Ferrara sulla fascia destra, in linea con Mertens e Insigne alle spalle di Milik, Ancelotti fa bene a difendere i propri giocatori. Ma soprattutto fa bene a non perdere mai la calma, perché il suo famoso sopracciglio ha superato il livello di guardia soltanto quando gli hanno chiesto notizie su Ghoulam rimasto in panchina".