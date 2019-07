Cessione Verdi, Mazzarri fa sul serio: destinazione gradita all'ex Bologna

Walter Mazzarri fa sul serio per Simone Verdi. Lo scrive l'edizione odierna de 'il Mattino', che fa il punto sulla trattativa: "Il Napoli ha anche l'esigenza di cedere le pedine in esubero in organico: tra i pezzi pregiati c'è Verdi, l'ex esterno del Bologna, vicino al Torino, uno dei club che lo cerca con maggiore insistenza. Destinazione gradita all'esterno di attacco che quest'anno ha giocato poco in magli azzurra, frenato anche dagli infortuni. Un attaccante gradito anche a Mazzarri per il suo sistema di gioco".