Champions League, che incasso: cifra record per ADL

Nonostante l'eliminazione ai quarti, la Champions League è stata un percorso sorprendente ed emozionante per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'eliminazione ai quarti, la Champions League è stata un percorso sorprendente ed emozionante per il Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, "la Champions è benessere, mica bisogna vergognarsene, si trasforma in finanziamento per il futuro, salda le passività del passato - i due anni senza, con cento milioni virtuali volati via - e concede al Napoli poco meno di ottanta milioni per affogare le ansie del Covid e di stagioni andate a male".