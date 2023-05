Che calore a Udine: un centinaio di auto hanno scortato il pullman azzurro

La passione e il calore di Napoli sono arrivati fino a Udine. L'edizione odierna di Tuttosport racconta così la vigilia dei tifosi

La passione e il calore di Napoli sono arrivati fino a Udine. L'edizione odierna di Tuttosport racconta così la vigilia dei tifosi: "Proprio in Friuli sono attesi circa 14 mila tifosi e sostenitori azzurri per festeggiare un appuntamento che manca da 33 anni. Già ieri sera i tifosi hanno fatto sentire il loro calore alla squadra appena è sbarcata in aeroporto sventolando bandiere e srotolando striscioni. Poi un centinaio di auto hanno fatto da staffetta al pullman della squadra fino all’hotel che la ospita alle porte di Udine".