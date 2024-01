Che emergenza! 8 assenze, forse 9: c'è un azzurro in dubbio per la Lazio

Domenica il Napoli affronterà la Lazio, a Roma, in uno scontro diretto nella corsa verso la Champions League.

Domenica il Napoli affronterà la Lazio, a Roma, in uno scontro diretto nella corsa verso la Champions League. E non lo farà di certo nelle condizioni migliori, considerando la forte emergenza che sta vivendo tra infortunati e squalifiche. Lo evidenzia anche il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli, infatti, registra otto assenze per la sfida dell’Olimpico nell’auspicio che Zielinski, impiegato soltanto per una ventina di minuti complessivi nella final four della Supercoppa, sia considerato nelle condizioni mentali giuste per aiutare i suoi compagni".