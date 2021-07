Che prova per l'obiettivo azzurro: le pagelle di Emerson Palmieri

Non era facile sostituire Emerson Palmieri, probabilmente il miglior azzurro nella fase a gironi. Eppure Emerson Palmieri, che è sicuramente un giocatore diverso, non si è lasciato distrarre da voci e paragoni ed ha disputato ottime gare, ripetendosi anche in finale. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Un tempo a far rimpiangere Spinazzola, poi prende coraggio e fa l'attaccante. Non entra come Spina, ma affonda e crossa". Promosso a pieni voti, con un 7,5 in pagella, dal Corriere dello Sport: "Vale lo stesso discorso fatto per Di Lorenzo. La mossa di Southgate manda fuori giri gli esterni. Non funzionano le scalate su Trippier e Shaw. L’esterno del Chelsea ha il merito di resistere e di crescere in modo prepotente. Ottima fase difensiva, è presente davanti".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 7