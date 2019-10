Chi è Giacomelli, l'arbitro che fece infuriare Lotito: sul suo profilo Facebook aveva Totti

Non è un calciatore il vero protagonista di Napoli-Atalanta, ma l'arbitro Giacomelli. Che il quotidiano Il Mattino descrive nei dettagli, ricordando la sua ammirazione verso Totti. Il fischietto di Trieste è grande amico di Mazzoleni e, si legge, "è stato messo alla berlina dalla Lazio. Il presidente Lotito, dopo le due sfide contestatissime contro il Torino, ha chiesto e ottenuto per il momento di non farsi più arbitrare dal fischietto triestino. Anche perchè due anni fa Giacomelli fu coinvolto nelle polemiche di un Roma-Lazio, con l'arbitro che non concesse un rigore ai biancocelesti per un mani di Iago Falque e nell'azione successiva espulse Immobile in maniera forse eccessiva. E poi sul suo profilo Facebook aveva una foto di un rigore tirato da Totti con lui sullo sfondo. E si sollevò un mare di polemiche, con tanto di indagini della Procura".