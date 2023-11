Chi entra e chi esce: ieri a Castel Volturno Mazzarri ha incrociato lo staff di Garcia

All'interno dell'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si trova un report sulle prime ore dell'avventura 2.0 di Walter Mazzarri

Dopo aver cenato martedì sera in un ristorante dell'area flegrea ha pernottato in un hotel a Pozzuoli, dove il Napoli ha tenuto il ritiro prima della partita contro l'Empoli.

In città l'entusiasmo non è travolgente ma c'è chi si è voluto comunque soffermare con l'allenatore livornese per selfie e qualche rapida battuta. Passato e presente si incrociano quando l'arrivo di Mazzarri e del suo vice Frustalupi coincidono con quelli di Rongoni, Jobard e Fichaux dello staff di Garcia, passati a raccogliere i propri oggetti personali.