Chi giocherà a sinistra con la Juve? CdM: "Mazzarri ha il suo favorito"

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi analizza i problemi difensivi del Napoli di Mazzarri, che partono dai gol presi e arrivano fino alle assenze che condizionando le scelte del tecnico, in particolare a sinistra. Mario Rui ha iniziato a lavorare sul campo in modo personalizzato, l’obiettivo è accelerare i tempi, riportarlo tra i convocati per la gara contro lo Sporting Braga, mentre per Olivera si dovrà attendere con pazienza.

Stando al quotidiano a sinistra a Torino potrebbe giocare ancora Natan, mentre Juan Jesus insidia Ostigard per far coppia con Rrahmani al centro della difesa. Inutile aggiungere chi sarà il titolare a destra, l'unica vera certezza di un Napoli che ha messo la primo posto il lavoro per tornare in una condizione che possa consentire una rapida risalita in classifica.